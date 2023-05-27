Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumu hedefliyor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumda yer almak istediğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumu hedefliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 15:07
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumda yer almak istiyor.

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 5. ayak yarışın hazırlıklarını Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Şampiyonanın 4. ayağının ilk yarışında üçüncü olan, ikinci yarışı ise kazanarak ilk defa podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, başarısını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery