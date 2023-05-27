Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumu hedefliyor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumda yer almak istiyor.
MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 5. ayak yarışın hazırlıklarını Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.
Şampiyonanın 4. ayağının ilk yarışında üçüncü olan, ikinci yarışı ise kazanarak ilk defa podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, başarısını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.
MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 5. ayak yarışın hazırlıklarını Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.
Şampiyonanın 4. ayağının ilk yarışında üçüncü olan, ikinci yarışı ise kazanarak ilk defa podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, başarısını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.