Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da üçüncü oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da 3. olarak podyuma çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da üçüncü oldu
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29 Temmuz 2023 17:54
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın sekizinci etabında ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Brno Pisti'nde Dünya Supersport Şampiyonası'nın sekizinci ayağında ilk yarışını gerçekleştirdi.

MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışa dördüncü sıradan başlayan milli motosikletçi Bahattin, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıktı. Bahattin Sofuoğlu, 3. olarak podyuma çıktı

Çekya'daki yarışı Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ise ikinci sırada bitirdi.

Bu sonuçlarla genel klasmanda 308 puanla Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, 262 puanla Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 194 puanla üçüncü sırada yer alırken, Bahattin Sofuoğlu da 113 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarış, Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak.

 
 
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