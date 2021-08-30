Bahattin Hekimoğlu'ndan bronz madalya!

Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahattin Hekimoğlu'ndan bronz madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2021 15:52
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.