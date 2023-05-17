Bahar Kupası Kürek Yarışları Sakarya'da yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yarışlarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanacak.



Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mevkii'nde yapılacak yarışa 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katılacak.



Küçükler (15 yaş altı), yıldızlar (17 yaş altı), gençler (19 yaş altı), akademi ve master kategorilerinde yarışacak ekipler; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört tek, dört çifte, dört çifte dümencili ve sekiz tek dümencili tekne sınıflarında kupa için mücadele edecek.



Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da eş zamanlı yapılacak



Bahar Kupası ile eş zamanlı olarak Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da düzenlenecek.



Uzun bir aradan sonra sekiz tek yarışında kadınlar mücadele edecek ve Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Kadir Has-Koç Üniversitesi karma ekibinden kadın sporcular, sekiz tek yarışı için suya inecek.



