Bahar Çil'den boccede altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.
Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.
Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.
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