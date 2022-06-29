Bahar Çil'den boccede altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'da bocce branşında ülkemizi temsil eden Bahar Çil, raffa tek kadınlar finalinde Cezayir'den Lamia Aissiohui'yi 9-7 yenerek altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahar Çil'den boccede altın madalya
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29 Haziran 2022 19:03
 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.

Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.

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