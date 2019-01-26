Bahadır Kıyak: 'İnşallah bu galibiyet seri başlangıcı olur'

Tetiş Yapı Elazığspor cephesi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik sorumlusu Bahadır Kıyak, "İnşallah bu galibiyet, sezon başında yakaladığımız galibiyet serileri gibi bir başlangıç olur." dedi.Kıyak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un son haftalarda maç kazanamadığına dikkati çekerek, bugün elde ettikleri galibiyetle buna son verdiklerini belirtti.Karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını ifade eden Kıyak, "Daha önce de söyledik. Biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Kulübümüz hafta içi oynadığımız kupa maçı ile bu karşılaşma için bizleri görevlendirdi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu mağlubiyet serisine son verdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.Kıyak, kazandıkları bu karşılaşmanın yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:"İnşallah bu galibiyet, sezon başında yakaladığımız galibiyet serileri gibi bir başlangıç olur. Elazığspor gibi takımlara karşı oynanan maçların konsantrasyonu zor oluyor. Ancak maçın başında bulduğumuz goller bizi rahatlattı. Sonunda da 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz."Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik sorumlusu İlhan Aydın, Boluspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.Boluspor'un 3-0 gibi net bir sonuçla haklı bir galibiyet elde ettiğini dile getiren Aydın, "Elazığspor olarak biz zor günler geçiriyoruz zaten. Bunun üstesinden gelmek istiyoruz. İnşallah bu genç arkadaşlarımız bunun üstesinden gelecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.Aydın, maça biraz isteksiz ve tutuk başladıkları için ilk yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını anlatarak, "İlk yarı 2-0 gibi bir sonuç olunca geriye dönmek biraz zor oluyor. Gençlerin bu konuyu biraz daha çalışması lazım. İkinci yarıda kontrol Boluspor'da olmuş olsa bile biz de hızlı hücumlarla pozisyonlar bulduk. İlk yarıda da 2 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Son dakikada yediğimiz golle de 3-0 mağlup olduk, üzgünüz." ifadelerini kullandı."Bu camianın ayakta kalmak zorunda olduğuna inanıyoruz." diyen Aydın, "Son 5 gün içerisinde inşallah bir yönetim çıkar veya bu transfer tahtasının açılması noktasında adımlar atılırsa Elazığspor ayakta kalmak için büyük çaba sarf edecektir." değerlendirmesinde bulundu.