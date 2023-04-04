Bahadır Güngördü: 'Tarihimiz açısından çok önemli'

Ankaragücü'nün golcüsü Bahadır Güngördü, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri maçına ardından konuştu.



Bahadır Güngördü yaptığı açıklamda, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Camiamız ve tarihimiz açısından çok önemli bir organizasyon kupa. Bizim için önemliydi. Bu maça çok iyi hazırlandık. 1-0 geriye düştük ama soyunma odasında konuştuk. Bu psikolojiyi çok iyi yönettik. Çok iyi oynadık." dedi.



Ayrıca, "Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. 1 gol yedim. Arkadaşlarım çok iyiydi. Ankaragücü camiası ve taraftarına armağan olsun. Muazzam bir destek vardı. Sağolsunlar, var olsunlar. Her zaman bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.





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