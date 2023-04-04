Bahadır Güngördü: "Tarihimiz açısından çok önemli"

Ankaragücü'nün golcüsü Bahadır Güngördü, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri maçına ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahadır Güngördü: 'Tarihimiz açısından çok önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2023 23:05
Ankaragücü'nün golcüsü Bahadır Güngördü, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri maçına ardından konuştu.

Bahadır Güngördü yaptığı açıklamda, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Camiamız ve tarihimiz açısından çok önemli bir organizasyon kupa. Bizim için önemliydi. Bu maça çok iyi hazırlandık. 1-0 geriye düştük ama soyunma odasında konuştuk. Bu psikolojiyi çok iyi yönettik. Çok iyi oynadık." dedi.

Ayrıca, "Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. 1 gol yedim. Arkadaşlarım çok iyiydi. Ankaragücü camiası ve taraftarına armağan olsun. Muazzam bir destek vardı. Sağolsunlar, var olsunlar. Her zaman bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery