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Bagley'nin menajeri: "Kings'in ona yönelik planları olmadığı belli"

Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley'nin menajeri Jeff Schwartz, Kings'in Bagley'nin sezonun başında rotasyonda yer almayacağının belirlenmesinin ardından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley'nin menajeri Jeff Schwartz, Kings'in Bagley'nin sezonun başında rotasyonda yer almayacağının belirlenmesinin ardından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Schwartz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sacramento'nun, Marvin Bagley'ye açılış gecesi maçının rotasyonunda olmadığını bildirmesi, kafa karıştırıcı bir durum. Gelecekte ona yönelik bir planları olmadığı oldukça açık.

'Değerli' olduğunu iddia ederek, geçen yılki son takas tarihinde ve bu yaz döneminde kendisini kadroda tutmuşlardı, lakin şimdi oynatmamayı tercih ediyorlar. Bu onların 'değer' argümanıyla tamamen çelişen bir durum.

Bu, Kings organizasyonunun ne kadar kötü yönetildiğine bir örnektir."

Açıklama, halka açık bir şekilde takas talebinde bulunmanın hemen ardından gelmiş olsa da, Schwartz'ın bunu bir yıldan fazla bir süredir perde arkasında yapmaya çalıştığı söyleniyordu.

Koç Luke Walton, bu sezonun hazırlık maçlarında çoğunlukla üç guardlı olan daha kısa kadroları kullanmayı seçerek, şu an için Bagley'nin dakikalarını azaltmıştı.


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