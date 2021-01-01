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Bagley, Kings'le ilgili olumsuz bir tweet'i neden beğendi?

Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley III, Kings hakkında olumsuz bir tweet'i beğenmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley III, Kings hakkında olumsuz bir tweet'i beğenmesi hakkında konuştu.

Birkaç hafta önce Bagley III, takımdan ayrılması gerektiğini iddia eden bazı tweet'leri beğenirken yakalandığı için, yanlış nedenlerle gündeme oturmuştu.

Çoğu sporcunun yaptığı gibi bu hareketini inkar etmek veya hesabının hacklendiğini söylemek yerine, Halfway Decent Pod'da konuk olan Bagley, yaptıklarının arkasında durdu ve yalnızca sinirlendiğini ve diğer herkes gibi Twitter hesabını kullandığını söyledi:

"Bu benim Twitter'ım kardeşim. Üzerinde benim adım var. İstediğim şeyi beğenirim. Bu sadece sinirlendiğim için oldu ve sinirlenmek de demek istemiyorum, bir şeylerin birikmiş olmasından ötürü gerçekleşti."


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