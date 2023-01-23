Bağkur borçları silinecek mi 2023? Bağkur-GSS-SGK prim borcu affı

Borç yapılandırma paketi 2023 yılının ilk ayında duyuruldu! Geçtiğimiz yıl 2 bin TL'nin altındaki icra borçlarının silinmesine karar verilmişti. Yapılan açıklamaya göre yılbaşı sonrası borçlara ilişkin ilk güzel haber geldi. Borç yapılandırma paketi kapsamında birçok borca ödeme kolaylıığı getirilecek. Peki, Bağkur borçları silinecek mi? Bağkur-GSS-SGK prim borcu affında son dakika gelişmeleriEkonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bayram'ın ifadeleri şu şekilde:"Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması yapılacak. Devletimiz sözleşmeli personel, 3600 ek göstergesi, asgari ücretteki artışla vatandaşın cebine 1 lira daha fazla koyma adına önlemler alıyor.Özellikle esnafımız, vatandaşımızın vergi borçları, SGK primleri birikti. Devletimiz diyor ki ben herkesin borçlarını yapılandıracağım. Bu paket 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren paket. Kamu alacağı kapsamındaki tüm borçları ilgilendiriyor."MTV borçları, vergi borçları, SGK primleri, matrah artırımı, dava aşamasında olan vergi ve prim borçları, esnafın ödeyemediği Bağkur primleri var eğer yapılandırma kapsamında öderlerse EYT kapsamında emekli olabilecekler.Öncelikle vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. KYK borçları var, öğrencilerin KYK borçları önceden yapılandırılmıştı öğrencilerimize 4 yıl vade sunulmuştu. Bu kapsamındaki tüm borçlanma şu şekilde yapılacak. Şubat ayında EYT yasasının çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte ilk gündeme gelecek madde yapılandırma kanunu olabilir. Anapara üzerinden bir yapılandırma yapılacak.Vadeler 18 ay kapsamındaydı 36 ve 48 ay vadelendirme yapılabilir."