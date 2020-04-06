Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre ilçede 4 binada karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Haber; -Sportando, Fotoğraf; AA
Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2020 17:40
İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede 4 binada karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için