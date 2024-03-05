Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl kurulan Ampute Futbol takımı, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Başarılarından dolayı takımı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ampute Futbol Kulübümüzün kullanımına uygun Ampute Futbol Sahamızı yeni dönemde Bağcılar'ımıza kazandıracağız" dedi.



Ampute Futbol takımı, Ampute 2. Lig'de mücadele ediyor. 10 sporcu ile faaliyetlerine devam eden takım antrenmanlarını Bağcılar İSTOÇ Spor Tesisi'nde yapıyor. Takım, 2023- 2024 sezonunda 2. Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lige yükseldi. Özdemir, "Artık sahamızda bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olacağız. İlçemize, ilçemizde bu spora gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.





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