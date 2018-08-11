Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!

Ankaragücü maçındateknik direktörü'in yedek beklettiği, 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Yedek kalmasını performansına bağlayan Gomis, ''Kazanarak başlamak çok önemliydi. Ankara zor bir deplasman. Önemli olan Galatasaray. Hepimiz takımın iyiliği için çalışıyoruz. Son haftalarda iyi bir performans gösteremedim ve bu yüzden yedek kaldım. Dediğim gibi önemli olan Galatasaray. Çok daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışacağım. Bana düşen bu.'' şeklinde konuştu.