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Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçta yedek kulübesinde oturan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!
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11 Ağustos 2018 01:25
Ankaragücü maçında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yedek beklettiği Bafetimbi Gomis, 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY''

Yedek kalmasını performansına bağlayan Gomis, ''Kazanarak başlamak çok önemliydi. Ankara zor bir deplasman. Önemli olan Galatasaray. Hepimiz takımın iyiliği için çalışıyoruz. Son haftalarda iyi bir performans gösteremedim ve bu yüzden yedek kaldım. Dediğim gibi önemli olan Galatasaray. Çok daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışacağım. Bana düşen bu.'' şeklinde konuştu.

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