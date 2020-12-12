Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor açıklaması

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Bafetimbi Gomis flaş bir paylaşımda bulundu.
Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi.
Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" sözlerini kullandı.
Sarı kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı
Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi.
Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" sözlerini kullandı.
Sarı kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı