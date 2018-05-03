Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Galatasaray ve Spor Toto Süper Lig hakkında konuştu, ve genç futbolculara tavsiyelerde bulundu.
"GELDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Galatasaray'a transfer olması hakkında konuşan Gomis, "Çok iyi bir tecrübeydi benim için buraya gelmek. Açıkçası geldiğim zaman çok şaşırdım. Burada karşılanmam çok güzeldi. Buradaki futbol çok güzel, çok iyi oynanıyor. Lig çok iyi. Babel ve Adebayor ile de oynuyoruz. Onlar da iyi takımlarda oynuyor" ifadelerini kullandı.
"BURASI BİR FUTBOL ÜLKESİ"
Türkiye'ye geldiği zaman çok güzel karşılandığını da söyleyen Fransız golcü, "Çok çok güzel karşılandım. Bütün Türkiye beni çok güzel karşıladı. Her hafta sonu Galatasaray stadında ve dış sahada oynamak çok keyifli ve çok güzel oluyor. Burası çok güzel bir futbol ülkesi. Umarım Türkiye Avrupa Şampiyona'sına da ev sahipliği yapar" diye konuştu.
"GENÇ FUTBOLCULAR SABIRLI OLMALI"
Genç oyunculara tavsiyelerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Burası büyük bir ülke. Çok fazla taraftar var. Gençlerin sabıra ihtiyaçları var biraz bana kalırsa. Başkanlık, hocalık değişimleri oluyor ve gençler için çok zor dönemler oluyor. Bütün hafta boyunca çok çalışmanız gerekiyor. Görünmeyen çalışmalar da var tabii. Uykunuza, yeme içmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Kısacası disiplinli olmak çok önemli. Ben de Lyon'da oynarken hemen forma bulamadım ama sabrettim çok çalıştım ve karşılığını aldım" cevabını verdi.
"GELECEK SENE AVRUPA SAHNESİNDE OLACAĞIZ"
Spor Toto Süper Lig'in hak ettiği değeri görmediğini belirten Bafetimbi Gomis, "Bence burası çok büyük ve üst seviyede bir lig. Hak ettiği derecede ilgi görmeyen bir lig. Gelecek sene yayıncı kuruluşun aldığı haklar ile birlikte daha da ilerleyecektir. Mesela Beşiktaş'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarını gördük. Başakşehir de her zaman üzerine koyarak ilerliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da geri dönüşlerini gördük. Biz Galatasaray olarak bakıldığında 1 numaradayız, ancak çok puan kaybettik. Dişimize göre dediğimiz ancak puan kaybettiğimiz birçok Anadolu takımı var ligimizde. Bunu örnek olarak gösterebiliriz. Gelecek sene Galatasaray'ı da Avrupa sahnesinde, iyi işler yaparken göreceğimizden eminim" diyerek sözlerini noktaladı.
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"GELDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Galatasaray'a transfer olması hakkında konuşan Gomis, "Çok iyi bir tecrübeydi benim için buraya gelmek. Açıkçası geldiğim zaman çok şaşırdım. Burada karşılanmam çok güzeldi. Buradaki futbol çok güzel, çok iyi oynanıyor. Lig çok iyi. Babel ve Adebayor ile de oynuyoruz. Onlar da iyi takımlarda oynuyor" ifadelerini kullandı.
"BURASI BİR FUTBOL ÜLKESİ"
Türkiye'ye geldiği zaman çok güzel karşılandığını da söyleyen Fransız golcü, "Çok çok güzel karşılandım. Bütün Türkiye beni çok güzel karşıladı. Her hafta sonu Galatasaray stadında ve dış sahada oynamak çok keyifli ve çok güzel oluyor. Burası çok güzel bir futbol ülkesi. Umarım Türkiye Avrupa Şampiyona'sına da ev sahipliği yapar" diye konuştu.
"GENÇ FUTBOLCULAR SABIRLI OLMALI"
Genç oyunculara tavsiyelerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Burası büyük bir ülke. Çok fazla taraftar var. Gençlerin sabıra ihtiyaçları var biraz bana kalırsa. Başkanlık, hocalık değişimleri oluyor ve gençler için çok zor dönemler oluyor. Bütün hafta boyunca çok çalışmanız gerekiyor. Görünmeyen çalışmalar da var tabii. Uykunuza, yeme içmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Kısacası disiplinli olmak çok önemli. Ben de Lyon'da oynarken hemen forma bulamadım ama sabrettim çok çalıştım ve karşılığını aldım" cevabını verdi.
"GELECEK SENE AVRUPA SAHNESİNDE OLACAĞIZ"
Spor Toto Süper Lig'in hak ettiği değeri görmediğini belirten Bafetimbi Gomis, "Bence burası çok büyük ve üst seviyede bir lig. Hak ettiği derecede ilgi görmeyen bir lig. Gelecek sene yayıncı kuruluşun aldığı haklar ile birlikte daha da ilerleyecektir. Mesela Beşiktaş'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarını gördük. Başakşehir de her zaman üzerine koyarak ilerliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da geri dönüşlerini gördük. Biz Galatasaray olarak bakıldığında 1 numaradayız, ancak çok puan kaybettik. Dişimize göre dediğimiz ancak puan kaybettiğimiz birçok Anadolu takımı var ligimizde. Bunu örnek olarak gösterebiliriz. Gelecek sene Galatasaray'ı da Avrupa sahnesinde, iyi işler yaparken göreceğimizden eminim" diyerek sözlerini noktaladı.
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