Fransız golcüsüGalatasaray ve Spor Toto Süper Lig hakkında konuştu, ve genç futbolculara tavsiyelerde bulundu.transfer olması hakkında konuşan Gomis,Buradaki futbol çok güzel, çok iyi oynanıyor. Lig çok iyi. Babel ve Adebayor ile de oynuyoruz. Onlar da iyi takımlarda oynuyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye geldiği zaman çok güzel karşılandığını da söyleyen Fransız golcü,diye konuştu.Genç oyunculara tavsiyelerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Burası büyük bir ülke. Çok fazla taraftar var.cevabını verdi.hak ettiği değeri görmediğini belirten Bafetimbi Gomis, "diyerek sözlerini noktaladı.