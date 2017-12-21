Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan Terim paylaşımına cevap verdi.
Bir taraftarın Fatih Terim ile photoshoplu fotoğrafını paylaşarak, "Bundan sonra gon sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın" mesajına Gomis gülerek cevap verdi.
Gomis'in cevabı, Galatasaray taraftarları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.
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Bir taraftarın Fatih Terim ile photoshoplu fotoğrafını paylaşarak, "Bundan sonra gon sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın" mesajına Gomis gülerek cevap verdi.
Gomis'in cevabı, Galatasaray taraftarları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın