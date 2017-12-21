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Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim cevabı

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'in Fatih Terim cevabı taraftarları heyecanlandırdı.

Kaynak: Sporx.com
Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim cevabı
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21 Aralık 2017 18:16
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan Terim paylaşımına cevap verdi.

Bir taraftarın Fatih Terim ile photoshoplu fotoğrafını paylaşarak, "Bundan sonra gon sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın" mesajına Gomis gülerek cevap verdi.

Gomis'in cevabı, Galatasaray taraftarları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.



 

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