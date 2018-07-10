Bafetimbi Gomis'ten, Dünya Kupası'ndaki Cüneyt Çakır'a destek!

yarı finalinde Hırvatistan-İngiltere maçınıyöneteceği açıklandı.Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransa basınından yapılan paylaşımın altına Cüneyt Çakır için yorumda bulundu.France Football'un Cüneyt Çakır'ın yarı finali yöneteceğini duyurduğu paylaşıma Gomis, alkış ve Türkiye bayrağı emojileriyle yanıt verdi.