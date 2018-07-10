Bafetimbi Gomis'ten, Dünya Kupası'ndaki Cüneyt Çakır'a destek!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'ten, Dünya Kupası'nda yarı final yönetecek olan Cüneyt Çakır'a destek geldi.

Dünya Kupası'nda yarı finalinde Hırvatistan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransa basınından yapılan paylaşımın altına Cüneyt Çakır için yorumda bulundu.

France Football'un Cüneyt Çakır'ın yarı finali yöneteceğini duyurduğu paylaşıma Gomis, alkış ve Türkiye bayrağı emojileriyle yanıt verdi.

İşte Bafetimbi Gomis'in o yanıtı



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
21:00
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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