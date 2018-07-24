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Bafetimbi Gomis'in yüzü gülmüyor

Zam talebi yönetim tarafından kabul edilmeyen Fransız yıldız Gomis keyifsiz tavırları ile dikkat çekiyor... Gomis, menajeri Ettiene Mendy'le konuyu masaya yatıracak.

Kaynak: Takvim
Bafetimbi Gomis'in yüzü gülmüyor
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24 Temmuz 2018 05:22
İsviçre kampında aldığı PSV ve Valencia yenilgileri nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis de can sıkıyor...

Çin'den aldığı teklifler sonrasında yönetimden yıllık ücretine zam talep eden Fransız forvet olumluz yanıt alması nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.

Hem hazırlık maçlarında hem de idmanlardaki isteksiz tavırları ile dikkat çeken Gomis'in menajeri Ettiene Mendy'yle görüşeceği öğrenildi.

Yaşanan bu tatsız gelişmeler hem teknik direktör Fatih Terim hem de yöneticilerin canını sıkıyor.

Terim yeni sezon başlamadan Gomis'le ilgili yaşanan problemlere mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyor.



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