Bafetimbi Gomis'e transfer telefonu: 'Geri dön'

"BİR GÜN GERİ DÖNECEK"

ST. ETIENNE FORVET ARIYOR

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'dan yeni sözleşme istediği kaydedilenile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın eski takımı'in, transfer için devreye girdiği kaydedildi.Fransız basınında yer alan detaylara göre, St. Etienne Başkan Yardımcısı, tecrübeli oyuncuya telefon etti ve geri dönüş için kapılarının açık olduğunu söyledi.St. Etienne'de çok sevilen Gomis'in 4 yıl önce ayrılığı sırasında başkan Bernard Caiazzo, oyuncunun bir gün geri döneceğini söylemişti.Caiazzo, o dönem yaptığı açıklamada, "Gomis geri dönecek, bu kesin. Ne zaman olacağı ona bağlı ancak bizi ilk 3 içine sokacak oyuncu olacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.Forvet transferi yapmak isteyen Saint-Etienne'in listesinde, Galatasaray ile de ismi anılan Anderlecht'in Polonyalı oyuncusu Lukasz Teodorczyk de yer alıyor.St. Etienne'in, Gomis'in maaşını karşılamakta sorun yaşayabileceği ancak tecrübeli oyuncunun geri dönmek istemesi durumunda fedakarlık yapabilecekleri de kaydedildi.