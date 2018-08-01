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Bafetimbi Gomis yine kayıplarda

Galatasaray, AEK ile oynadığı maçta son dönemin konuşulan ismi Gomis, yine etkisiz bir görüntü çizdi.

Kaynak: Milliyet
Bafetimbi Gomis yine kayıplarda
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01 Ağustos 2018 03:02
Galatasaray'daki son dönem performansı eleştiri konusu olan Bafetimbi Gomis, AEK karşısında da etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Fransız forvet için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Cim Bom'a 7.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyor.

"Mati'de hepimiz yandık"

Galatasaray taraftarları tribünde, üzerinde "Mati'de hepimiz yandık" yazan bir pankart açarak acıya ortak oldular.

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