Bafetimbi Gomis yine kayıplarda

'daki son dönem performansı eleştiri konusu olan, AEK karşısında da etkisiz bir görüntü çizdi.Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Fransız forvet için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Cim Bom'a 7.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyor.Galatasaray taraftarları tribünde, üzerinde "Mati'de hepimiz yandık" yazan bir pankart açarak acıya ortak oldular.