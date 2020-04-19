Bafetimbi Gomis yeni imza için anlaştı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşmaya varınca sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'dan vazgeçti.

Haber; Sabah
Bafetimbi Gomis yeni imza için anlaştı
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19 Nisan 2020 11:10
Sarı-kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.

Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. Suudi Arabistan ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.

Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi.

Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.

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