  •  
    Fenerbahçe'nin başına Sarri bile gelse olmaz"
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..

Bafetimbi Gomis: ''Yanlış anlaşıldım''

Bafetimgi Gomis, Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Bafetimbi Gomis: ''Yanlış anlaşıldım''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 01:07
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı.

Bafetimbi Gomis, Al Hilal antrenmanında gülen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bu yıldız oyuncunun Galatasaray'ın yenilgisine bir gönderme olarak konuşulmuştu.

Gomis, daha sonra bu yanlış anlaşılmayı gidermek için twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gomis bu açıklamayı kükreyen bir aslan fotoğrafıyla paylaştı.

İşte Bafetimbi Gomis'in yaptığı o kısa açıklama...

''Son paylaşımımla ilgili bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyorum. Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımda bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Her zaman Galatasaray'ın destekçisi olacağım. Gelecek haftaki önemli maça odaklanalım. Tüm kalbim sizinle.''



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için