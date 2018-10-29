Bafetimbi Gomis: ''Yanlış anlaşıldım''

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı.Bafetimbi Gomis, Al Hilal antrenmanında gülen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bu yıldız oyuncunun Galatasaray'ın yenilgisine bir gönderme olarak konuşulmuştu.Gomis, daha sonra bu yanlış anlaşılmayı gidermek için twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gomis bu açıklamayı kükreyen bir aslan fotoğrafıyla paylaştı.''Son paylaşımımla ilgili bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyorum. Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımda bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Her zaman Galatasaray'ın destekçisi olacağım. Gelecek haftaki önemli maça odaklanalım. Tüm kalbim sizinle.''