Bafetimbi Gomis verdiği yemek sözünü tuttu!

Galatasaray'a kış döneminde yeniden transfer olmasının ardından, sarı kırmızılı takım arkadaşlarına yemek ısmarlamak istediğini ifade eden Bafetimbi Gomis, sözünü tuttu ve dün takımı birlik yemeğine götürdü.



Fransız golcü böylece gelir gelmez sorumluluk aldı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, zor bir süreçten geçen Galatasaray takımını dünkü antrenman sonrasında yemeğe götürdü.



BURAK ELMAS FLORYA'YA GİDEREK TORRENT İLE GÖRÜŞTÜ



Üst üste alınan kötü sonuçların ardından hafta boyunca Florya'da bulunma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün tesislere giderek teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcılarını ziyaret etti. Sarı kırmızılıların başkanı antrenman sahasında İspanyol teknik adam ile bir süre sohbet etti.





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