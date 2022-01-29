Bafetimbi Gomis'ten "İnşallah" cevabı!

Bafetimbi Gomis, bir Galatasaraylı taraftarın Galatasaray sorusuna verdiği yanıtla bir kez daha gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis'ten 'İnşallah' cevabı!
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29 Ocak 2022 00:06
Galatasaray'ın transferi için yoğun pazarlık sürdürdüğü Bafetimbi Gomis'ten Instagram'da bir taraftara yanıt vermesi heyecan yarattı.

Gomis bir Instagram paylaşımının altına 'Come to Galatasaray' yazılmasına verdiği cevapta "inshalah" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından sarı kırmızılı taraftarlar Gomis transferi konusunda bir kat daha heyecanlandı.

Gomis, Webaslan'ın sosyal medya hesabından, "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma Fransız futbolcu sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni almıştı.





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