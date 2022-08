Bafetimbi Gomis'ten çok özel hediye!

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis, 9 dakikada attığı iki kritik golle Galatasaray'a 6 puan kazandırdı. Gomis, Olimpiyat'ta zaferi getiren formasını ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'e armağan etti.



Ümraniyespor maçını izlemeye gelen minik Buruk, 90 dakikanın ardından hayranı olduğu Gomis'ten gelen jestle mutlu oldu. Fransız yıldız, sezon başında verdiği röportajda "Okan Buruk iyi bir teknik direktör olmasının yanında iyi bir aile babası. Ailesi için yaptığı fedakârlıkları biliyorum. Bu sezon şampiyon olmayı en çok Okan Buruk'un oğlu için istiyorum'' demişti.



300 BİN EURO'YA 13 GOL KALDI



Kendisine 15 gol hedefi koyan Gomis, 13 kez daha fileleri sarsması halinde 300 bin Euro prim alacak. Hafta içinde ailevi nedenlerden dolayı iki günlüğüne Paris'e giden 37 yaşındaki tecrübeli golcü tek idmanla çıkmasına rağmen Ümraniyespor maçında oyuna girip görevini yaptı.



EN ÇOK O SEVINIYOR!



Antalya'nın ardından Ümraniye maçında da G.Saray'a 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis katkısı ile herkesin önünde. 2007-08 sezonundan bu yana en az 15 Süper Lig maçına çıkan oyuncular arasında yapılan değerlendirmeye göre Fransız oyuncu, dakika başına en çok go l sevinci yaşayan oyuncu durumunda. Gomis, sarı-kırmızılı forma ile her 93 dakikada gol buluyor. Deneyimli isim toplamda 3 bin 714 dakikada 40 kez fileleri havalandırdı.



GOLLE HAVALARA UÇTU



Okan Buruk son dakikada saha kenarında galibiyet golü ile birlikte büyük sevinç yaşarken bir başka coşku da tribündeydi. Ali Yiğit Buruk, 90 dakika boyunca bir an olsun oturmadan izlediği maçta gelen galibiyeti işte böyle kutladı.



GOMİS'TEN 4.6 MİLYON TL



Yaşı (37) ve aldığı ücretten (1.750 milyon Euro) dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Bafetimbi Gomis, iki maçtır Galatasaray'ı ipten alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor deplasmanlarında son dakikalardaki golleriyle 3 puan kazandıran Fransız yıldız, sarı-kırmızılıların kasasını da 4.6 milyon TL ile doldurdu.





