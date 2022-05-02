Bafetimbi Gomis'ten 7. gol

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçındaki golleriyle bu sezon 7. kez fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Bafetimbi Gomis'ten 7. gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2022 00:38
3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında Galatasaray'ın iki golünü de atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ