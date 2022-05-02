Bafetimbi Gomis'ten 7. gol

3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında Galatasaray'ın iki golünü de atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.



Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.





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