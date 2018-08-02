Süper Lig'de yeni sezon için hazırlık çalışmalarına devam eden'da, adeta yokları oynuyor. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan golcü futbolcu, hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yarattı.Fransız yıldız, Sarı-Kırmızılılar'ın hazırlık kampında da isteksiz bir görüntü çizdi. Gomis'in çıkan transfer haberlerinden oldukça etkilendiği görüldü.Gomis, yıllık maaşına zam istemişti. Ancak G.Saray'ın mali durumu nedeniyle bu isteği gerçekleşmemişti. Bu nedenle Gomis'in, artık maçlarda eskisi kadar mücadele etmediği gözler önüne serildi.33 yaşındaki forvetin, ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle formunun düştüğü ifade edildi. Deneyimli golcüye geldiği iddia edilen 7.5 milyon yıllık ücretle yıldız futbolcunun kafasının karıştığı öğrenildi. Gomis, G.Saray'dan yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanıyordu.Mustafa Cengiz yönetimi, Gomis için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu teklifin gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar'ın transfer için onay vereceği kaydedildi.Gomis, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan 5 maçta forma giydi. 261 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, buna karşın gol ya da asist yapamadı.