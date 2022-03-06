Bafetimbi Gomis sönük kaldı

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a ilk 20 dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Sahaya ilk 11'de çıkan Bafetimbi Gomis üretkenlikten uzak kaldı. Girdiği 9 ikili mücadelenin beşini, 3 hava topunun tamamını kaybeden Fransız oyuncu, bir şut isabeti sağladı.



3 kez ofsaytta kalan Gomis, 1 defa da savunmada top uzaklaştırdı.





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