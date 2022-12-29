Bafetimbi Gomis: 'Sivas'a da atarım'

İstanbulspor'a 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis, bugün Sivas'ta yine ileri uçta görev yapacak.
Daha önce verdiği röportajda 'Ben ikinci adam olmam' diyerek ortaya koyduğu iddiasının arkasının boş olmadığını ispat eden 37 yaşındaki santrfor, Yiğido'ya karşı da takımın en önemli kozu durumunda.
Arkadaşlarına kendini çok formda hissettiğini söyleyen Fransız yıldızın, "Sivas'ta da golümü atarım" dediği öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fransız golcü ile ilgili, "Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.
Daha önce verdiği röportajda 'Ben ikinci adam olmam' diyerek ortaya koyduğu iddiasının arkasının boş olmadığını ispat eden 37 yaşındaki santrfor, Yiğido'ya karşı da takımın en önemli kozu durumunda.
Arkadaşlarına kendini çok formda hissettiğini söyleyen Fransız yıldızın, "Sivas'ta da golümü atarım" dediği öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fransız golcü ile ilgili, "Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.