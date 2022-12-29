Bafetimbi Gomis: 'Sivas'a da atarım'

İstanbulspor'a 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis, bugün Sivas'ta yine ileri uçta görev yapacak.Daha önce verdiği röportajda 'Ben ikinci adam olmam' diyerek ortaya koyduğu iddiasının arkasının boş olmadığını ispat eden 37 yaşındaki santrfor, Yiğido'ya karşı da takımın en önemli kozu durumunda.Arkadaşlarına kendini çok formda hissettiğini söyleyen Fransız yıldızın,dediği öğrenildi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fransız golcü ile ilgili,ifadelerini kullandı.