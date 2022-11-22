Bafetimbi Gomis: "Rüya gerçek oldu"

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Arjantini mağlup ettiği maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Bafetimbi Gomis: 'Rüya gerçek oldu'
Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Arjantini mağlup ettiği maçı tribünden takip etti. Tecrübeli golcü maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Gomis yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'dan bir sürpriz bekliyordum ve rüya gerçek oldu." dedi.

TEcrübeli golcü ayrıca, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Suudi halkını tebrik ediyorum. Sizler adına çok gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı. 


 
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
Son Dakika Haberleri
Bafetimbi Gomis:
Bafetimbi Gomis: "Rüya gerçek oldu"
Herve Renard:
Herve Renard: "Arabistanlılar mutlu olmayı hak ediyor"
Lionel Scaloni:
Lionel Scaloni: "Çok üzücü bir gün"
Lautaro Martinez:
Lautaro Martinez: "Canımız çok yandı"
Leroy Sane
Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber