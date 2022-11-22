Bafetimbi Gomis: 'Rüya gerçek oldu'

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Arjantini mağlup ettiği maçı tribünden takip etti. Tecrübeli golcü maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.Gomis yaptığı paylaşımda,dedi.TEcrübeli golcü ayrıca,ifadelerini kullandı.