Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne'yi alkışladı

Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Mbaye Diagne maçın ardından da hız kesmedi.
Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesaplarından yanıt veren Senegalli santrfor, "Acil hat-trick hattı! Hat-trick'e ihtiyacınız mı var? Arayın" mesajını paylaştı.
Diagne'nin bu paylaşımına futbolculardan da yanıtlar gelirken, en dikkat çekici olan ise Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in alkışlı desteği oldu.
Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesaplarından yanıt veren Senegalli santrfor, "Acil hat-trick hattı! Hat-trick'e ihtiyacınız mı var? Arayın" mesajını paylaştı.
Diagne'nin bu paylaşımına futbolculardan da yanıtlar gelirken, en dikkat çekici olan ise Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in alkışlı desteği oldu.