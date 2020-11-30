Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne'yi alkışladı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların mevcut golcüsü Mbaye Diagne'yi alkışladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne'yi alkışladı
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30 Kasım 2020 11:44
Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Mbaye Diagne maçın ardından da hız kesmedi.

Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesaplarından yanıt veren Senegalli santrfor, "Acil hat-trick hattı! Hat-trick'e ihtiyacınız mı var? Arayın" mesajını paylaştı.

Diagne'nin bu paylaşımına futbolculardan da yanıtlar gelirken, en dikkat çekici olan ise Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in alkışlı desteği oldu.



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