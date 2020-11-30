Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne'yi alkışladı

Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Mbaye Diagne maçın ardından da hız kesmedi.



Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesaplarından yanıt veren Senegalli santrfor, "Acil hat-trick hattı! Hat-trick'e ihtiyacınız mı var? Arayın" mesajını paylaştı.



Diagne'nin bu paylaşımına futbolculardan da yanıtlar gelirken, en dikkat çekici olan ise Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in alkışlı desteği oldu.



