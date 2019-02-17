GALATASARAY'DA 42 MAÇTA 32 GOL!

Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'de rekor kıran Bafetimbi Gomis, performansını Suudi Arabistan Ligi'nde de devam ettiriyor.Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, Arap Kulüpler Kupası'nda 3-0 kazandıkları Al Ittihad'a karşı takımının 2 golünü attı. Gomis, mücadele 1-0 iken 31 ve 41. dakikalarda sahneye çıktı ve mücadeleyi bitiren isim oldu.Bafetimbi Gomis, bu sezon Al Hilal formasıyla çıktığı 22 maçta toplam 20 gol birden attı.33 yaşındaki Senegal asıllı Fransız golcü, 2.5 milyon Euro bonservis ile gelip 6 milyon Euro'ya gittiği Galatasaray'da geçen sezon toplam 42 maçta 32 gol birden atmıştı.