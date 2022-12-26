Bafetimbi Gomis, ligde 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.



İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.



Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.





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