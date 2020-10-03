Bafetimbi Gomis, kendisini mumla arattı!

Galatasaray'da oynadığı sezonda gol kralı olan ve Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, kendisinden sonra gelen golcülere de fark attı.

, Fotoğraf; AA
Bafetimbi Gomis, kendisini mumla arattı!
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03 Ekim 2020 11:12
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Cimbom'un forvetlerine 20 gol fark attı.

Sarı - kırmızılıların 2018'de Al Hilal takımına sattığı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde 68 gol kaydederken, sarı kırmızılı kulübün Fransız futbolcunun yerine aldığı dört santrfor toplam 48 gol (Radamel Falcao 14, Mbaye Diagne 13, Adem Büyük 11, Eren Derdiyok 10) atabildi.



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