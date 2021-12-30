Bafetimbi Gomis'in kuzeni Menemenspor'a

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 21 puanla 15. basamakta tamamlayan Menemenspor, bir akraba transferine daha imza attı. Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı kiralayan sarı-lacivertliler, bu kez de daha önce Galatasaray forması giyen şu an Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de oynayan ünlü golcü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Türkiye'de daha önce Hatayspor ve 2 sezon Ümraniyespor formalarını giyen, sezonun ilk yarısını boşta geçiren 25 yaşındaki futbolcu takımla antrenmanlara başladı.Menemenspor'un Kocaelispor'la transferi için daha önceden anlaşmaya vardığı İbrahim Akanbi Rasheed de resmen takımdan ayrıldı. Son 2.5 sezondur Menemen'de oynayan 22 yaşındaki forvet, bu yıl 14 maçta 4 gol atıp, transferi gerçekleştikten sonra son 3 maçta forma giymedi. Yönetim bu açığı Honore Gomis ile kapatmış oldu. Bu arada teknik direktör Cenk Laleci, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor'a elendikleri için üzüldüklerini söyledi. Laleci, "Hatayspor karşısında iyi bir mücadele sergiledik. Elensek de oyuncularımı kutluyorum. Bizim için en önemli durum bir an önce ligde üst sıralara çıkmaktır" diye konuştu.