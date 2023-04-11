Bafetimbi Gomis'in Galatasaray kararı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, bir sene daha kalmak istiyor.



Al-Hilal'den devre arasında Cim-Bom'a gelen ve beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Fransız oyuncunun, futbola veda etmek veya başka bir takıma gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Gomis'in, ikinci kez geldiği Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.



Tecrübeli futbolcudan çok memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk'un ise ilerleyen yaşı nedeniyle Gomis'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi. Buruk'un, uygun mali şartlarda Gomis'i, en kötü olasılıkla üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği kaydedildi.



Diğer taraftan, önümüzdeki sezon Avrupa takviminin erken başlayacak olması nedeniyle de forvet hattında hazırlıksız yakalanmamak isteyen Teknik Direktör Buruk'un, Gomis'i tutabileceği bildirildi. Sezon başında özellikle attığı gollerle Galatasaray'ı taşıyan Fransız golcü, ligde 19 maçta 635 dakika forma giyerken, 8 gole imza attı. Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol attı.





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