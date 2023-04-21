Bafetimbi Gomis için yeni görev

Galatasaray, futbolu bırakma kararı alması durumunda Bafetimbi Gomis'e idari görev vermeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis için yeni görev
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21 Nisan 2023 15:11
Galatasaray'ın hedefi, yeni sezona Mauro Icardi - Moussa Dembele forvet hattıyla başlamak. Üçüncü santrforun kim olacağı konusuna da teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Gelecek yıl 38 yaşında sahaya çıkacak olan Bafetimbi Gomis'le ise sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Fransız santrforun transferiyle Arap kulüpleri yakından ilgileniyor.

Futbolu bırakması halinde ise Galatasaraylı yöneticiler Gomis'e kulüpte idari görev vermeyi planlıyor.

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