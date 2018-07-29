Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan'tan flaş teklif!

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Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak bitiren'ın Fransız golcüsüiçin Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Gomis'e ilk olarak 6.5 milyon Euro teklif ettiği, Fransız yıldızın bu teklifi reddettiği belirtildi. Suudi ekip ise ikinci teklif olarak Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.El Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak ise Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu düşünüyor.Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy, geçtiğimiz günlerde futbolcusu hakkında flaş sözler kullanmıştı.Mendy, Gomis hakkında "Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik. Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler. Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı.'' demişti.