Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a yapılan teklif belli oldu

GOMIS'E YILLIK 10 MİLYON EURO

GALATASARAY MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

'da zam tartışması ile bir anda gündeme oturaniçin'dan yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.Suudi Arabistan'dan Okaz Gazetesi,'ın Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a yaptığı teklifinolduğunu yazdı.Kulübün başkanı Sami Al-Jaber tarafından bizzat iletildiği belirtilen teklif için Galatasaray'dan bu hafta içinde cevap beklendiği de belirtildi.Suudi Arabistan ekibinin, Gomis için menajerine ilettiği teklifin ise yıllık 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Gomis'in geleceğinin, 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu da gündemine almış durumda.Galatasaray, Bafetimbi Gomis meselesini olumlu ya da olumsuz neticelendirmek için menajeri Patrick Mendy ile hafta içinde bir araya gelecek. Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy, geçtiğimiz günlerde Gomis için kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylemiş ve Galatasaray yönetimine sitem etmişti.Mendy, Gomis hakkında "Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik. Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler. Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı" ifadelerini kullanmıştı.