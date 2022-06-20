Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis için Okan Buruk'un gelişiyle birlikte çanlar çalmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın yeni teknik adamı Okan Buruk, oyuncularla ilgili raporunu hazırladı. Gomis'in de satılacaklar listesinde yer aldığı öğrenildi.Başkan Dursun Özbek'in gelişiyle teknik adamlığı emanet edeceği Okan Buruk, yakından takip ettiği Galatasaray hakkında raporunu hazırladı. 48 yaşındaki teknik adamın, satılacaklar listesine Bafetimbi Gomis'i de eklediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü yıldızın Arap pazarında ciddi alıcıları bulunurken, Fransa Ligi'nde de ilgilenen kulüplerin olduğu belirtiliyor. Gomis için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.Sarı kırmızılı takıma devre arasında 1.5 yıllık imza atan 36 yaşındaki Fransız golcü, kalan sezon için 800 bin euro almış, önümüzdeki sezon devam etmesi halinde ise 1.7 milyon euro almaya hak kazanacaktı. Gomis, devre arasında geldiği Galatasaray'da 14 maça çıkıp 9 gol atmayı başarmıştı. Cimbom'a 2. gelişi olan Bafe, Galatasaray'da toplam 58 maça çıkıp 41 gol 6 asistle oynadı.