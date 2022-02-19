Bafetimbi Gomis'i hırs bastı!

Henüz beklentileri karşılayamayan golcü oyuncu idman sonralarında ekstra çalışmalar yapıyor. Yanında getirdiği fizyoterapist ve kişisel antrenörü de Gomis'e yardım ediyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis'i hırs bastı!
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19 Şubat 2022 11:36
Galatasaray'a üç buçuk yıllık aranın ardından geri dönen Bafétimbi Gomis, takımın durumundan hayli rahatsız...

Arkadaşlarına ağabeylik yapma görevi üstlenen yıldız oyuncu saha içi performansını artırmak için de harekete geçti. İdman sonrasında ekstra çalışmalara başlayan 36 yaşındaki oyuncu, her gün yaklaşık bir saat bireysel çalışma yapıyor.

Kendi antrenör, fizyoterapist ve doktorunu yanında İstanbul'a getiren Gomis "Galatasaray iyi bir durumda değil ve bu beni çok mutsuz ediyor" ifadelerini kullandı. 

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