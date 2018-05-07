Bafetimbi Gomis: 'Gomis 3 penaltı kaçırsa bile...'

"G.SARAY FARKLI, BU YÜZDEN AĞLADIM"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan tecrübeli golcü, "Kariyerimde birçok farklı kulüpte gol attım ancak Galatasaray için anlamı farklı. Bu yüzden ağladım. Bunun için üzgünüm, baş edemedim. Hedefe ulaşmak için 180 dakika var, sizi seviyorum." diye konuştu.

'ın Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kaçıran, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Fransız yıldız, maçı değerlendirirken, "" dedi.Kaçırdığı penaltılara değinen Gomis, "" ifadelerini kullandı.