Bafetimbi Gomis: 'Gomis 3 penaltı kaçırsa bile...'

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Bafetimbi Gomis, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fransız yıldız, maçı değerlendirirken, "Çok mutluyuz, önümüzde 3 final vardı ve birini daha aldık. İyi başladık ve agresif Galatasaray'ı sahada gösterdik" dedi.
Kaçırdığı penaltılara değinen Gomis, "Hocamızın bize verdiği direktifleri sahada uyguluyoruz. Gomis 3 penaltı kaçırsa bile takım oynadığı için 3 puanla çıkabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
"G.SARAY FARKLI, BU YÜZDEN AĞLADIM"
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan tecrübeli golcü, "Kariyerimde birçok farklı kulüpte gol attım ancak Galatasaray için anlamı farklı. Bu yüzden ağladım. Bunun için üzgünüm, baş edemedim. Hedefe ulaşmak için 180 dakika var, sizi seviyorum." diye konuştu.
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Fransız yıldız, maçı değerlendirirken, "Çok mutluyuz, önümüzde 3 final vardı ve birini daha aldık. İyi başladık ve agresif Galatasaray'ı sahada gösterdik" dedi.
Kaçırdığı penaltılara değinen Gomis, "Hocamızın bize verdiği direktifleri sahada uyguluyoruz. Gomis 3 penaltı kaçırsa bile takım oynadığı için 3 puanla çıkabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
"G.SARAY FARKLI, BU YÜZDEN AĞLADIM"
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan tecrübeli golcü, "Kariyerimde birçok farklı kulüpte gol attım ancak Galatasaray için anlamı farklı. Bu yüzden ağladım. Bunun için üzgünüm, baş edemedim. Hedefe ulaşmak için 180 dakika var, sizi seviyorum." diye konuştu.
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