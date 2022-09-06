Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.



Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.



Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.



Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.



Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.





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