Bafetimbi Gomis: "Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci"

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki şampiyonluğunda başrol oynayan Bafetimbi Gomis'in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
Bafetimbi Gomis: 'Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci'
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11 Haziran 2020 08:25
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşım yaptı.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Gomis paylaşımında "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 42 resmi maça çıkan Bafetimbi Gomis, 32 gol kaydetmişti.

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