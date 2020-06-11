Bafetimbi Gomis: 'Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci'

Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0



— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşım yaptı.Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.Gomis paylaşımında "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadelerini kullandı.Galatasaray ile 42 resmi maça çıkan Bafetimbi Gomis, 32 gol kaydetmişti.