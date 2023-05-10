Bafetimbi Gomis formayı unuttu; ayrılık...

Galatasaray'da affedilen ve takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in forma hasreti devam ediyor. Ayrılık yaklaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis formayı unuttu; ayrılık...
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10 Mayıs 2023 13:11
Son güncelleme 10 Mayıs 2023 19:38
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis
Galatasaray
Galatasaray'da affedilen ve takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in forma hasreti sürüyor.

18 Nisan'daki Alanya maçında 10 dakika sahada kalan Fransız forvet, Karagümrük önünde kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Gomis af çıktıktan sonra Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da şans bulamadı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Gomis ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

 

 
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