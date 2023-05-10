Galatasaray'da affedilen ve takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'in forma hasreti sürüyor.
18 Nisan'daki Alanya maçında 10 dakika sahada kalan Fransız forvet, Karagümrük önünde kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Gomis af çıktıktan sonra Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da şans bulamadı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Gomis ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.
18 Nisan'daki Alanya maçında 10 dakika sahada kalan Fransız forvet, Karagümrük önünde kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Gomis af çıktıktan sonra Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da şans bulamadı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Gomis ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.