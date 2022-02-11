Bafetimbi Gomis: "En güzel golüm sıradaki!"
Galatasaray üyelerinin olduğu mobile platformda konuşan Fransız golcü, "Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil de geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayserispor'a atarım ve o en güzeli olur" dedi.
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11 Şubat 2022 08:41
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