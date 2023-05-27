Bafetimbi Gomis'e teklif yağıyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bafetimbi Gomis için Suudi kulüpleri sıraya girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis'e teklif yağıyor
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27 Mayıs 2023 10:20
Suudi kulüpleri, Bafetimbi Gomis'in peşini bırakmıyor.

Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki santrfora, birçok Suudi Arabistan kulübünün transfer teklifi yaptığı belirtildi.

Gomis ise kariyerine devam edip etmeyeceğinesezon sonunda karar verecek.

Galatasaray ile bu sezon 27 maçta süre bulan deneyimli santrfor, 10 kez gol sevinci yaşadı.

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