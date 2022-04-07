Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in sakatlığı nedeniyle derbide forvet hattında Fransız golcünün oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmail Kartal, Gomis'i Kim Min-Jae ile yakın markaj altında tutacak.



Sarı Kırmızılılar özellikle geriden oyun kurmakta zorlanınca Gomis'e uzun pas atarak onun hava toplarındaki hakimiyetinden yararlanmaya çalışıyor. Güney Koreli savunmacı, rakibine yakın oynayarak Aslan'ın bu planını bozmaya çalışacak. Kim ayrıca geriden oyun kurma rolünü de üstlenecek.



