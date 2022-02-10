Galatasaray'a 2017- 2018 sezonu başında ilk imzasını atan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynamıştı. Cimbom'un iç sahada 4-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Fransız santrfor, taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı. Yaptığı 'Aslan' sevinciyle milyonları coşturan Gomis, 3.5 yıl sonra döndüğü kulübünde yine ilk maçına aksilik olmazsa Kayserispor karşısında çıkacak.



TAKIMIN ABİSİ OLDU



Alanya'da arkadaşlarını tribünden destekleyen Gomis, Antalya'daki kamp sırasında "Dönüşte takımı yemeğe götüreceğim. Genç bir kadroyuz ve takımın tecrübeli bir isme ihtiyacı vardı. Ben bu görevi üstleneceğim" demişti. Oyunculara hem sahada hem saha dışında destek verecek Gomis'in Kayserispor karşısında ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. Fransız yıldız güçlendirme çalışmaları yapıyor.





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